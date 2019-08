"Il Flaminio della gente" sarà il claim della campagna abbonamenti RBR 2019/2020

I volti del pubblico del Flaminio (si potrà mandare anche la propria foto perché venga inserita) e la frase “Il Flaminio ella gente”. Questo il claim della campagna abbonamenti RBR per la stagione di serie B 2019/2020.

L’annuncio mercoledì sera nella giornata dedicata al rinnovo (per i prossimi due anni) dell’accordo tra Rinascita Basket Rimini e Big Rocket.

A Palazzo Guidi nel pomeriggio una ventina di soci e sponsor della società biancorossa si è ritrovata per RBR Business Network. Alle 19 l’apericena in giardino e attorno alle 20:30 l’inizio della presentazione di quello che Big Rocket ha fatto e ha in mente di fare per la società di pallacanestro riminese.

I primi a prendere la parola sono stati il presidente di RBR, Paolo Maggioli, e l’amministratore delegato Paolo Carasso. Poi microfono a Simone Campanati ed Andrea Conti di Big Rocket, che hanno presentato tutto il team dell’agenzia che si occupa del marketing di RBR.

Quindi sfilata della squadra, presente al gran completo. E chiusura con il lancio della campagna abbonamenti.

La serata sarà trasmessa su Icaro TV (canale 91) e in streaming su icaro.tv questa sera (giovedì) alle 20:35 e alle 22:50.