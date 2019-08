Girone "F" anche per la Juniores Nazionale del Cattolica Calcio S.M.

All’avvio della Serie D (prima giornata l’1 settembre) seguirà quello del campionato Juniores sabato 14 settembre: alla fase regolare prenderanno parte 153 formazioni Under 19 suddivise in 11 gironi così strutturati: a 16 squadre A e B, a 15 H, a 14 C,E,G e M, a 13 D e L, a 12 F e I.

Tra le partecipanti anche tre società di Serie C: si tratta di Cavese, Gozzano e Pontedera esclusivamente come fuori classifica senza possibilità di accedere alla fase finale.

Potranno scendere in campo i calciatori nati dal 1° gennaio 2001 in poi (e che comunque abbiano compiuto 15 anni) e fino a un massimo di tre fuori quota (due nati dal 1° gennaio 2000 in poi ed uno senza alcun limite di età) solo in questa parte del campionato.

Girone F: Atletico Porto Sant’Elpidio, Bastia, Cannara, Foligno, Jesina, Matelica, Montegiorgio, Recanatese, Sangiustese, Cattolica Calcio S.M., Sporting Trestina, Tolentino.