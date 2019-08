Gabicce Gradara. Sabato il raduno al Bel Sit. La rosa. Il 28 amichevole col Rimini Berretti

Sabato alle ore 16 al Ristorante Bel Sit di Gabicce Monte il Gabicce Gradara si radunerà presentandosi ai propri tifosi. Lunedì 12 e martedì 13 i giocatori – il primo giorno gli over, il secondo gli under – effettueranno i test fisici, da venerdì 16 comincerà la preparazione.

La rosa è al completo con l’ultimo innesto di Ciamaglia, ma la società è pronta a cogliere occasioni che il mercato presenterà in particolare per il ruolo di centrocampo. Rispetto alla scorsa stagione riconfermata gran parte della rosa. Non ci sono più Luca Magi, Simone Pratelli e Antonio Tedesco. Sono sei i volti nuovi: Tommaso Bulzinetti (portiere); Daniele Ciamaglia (difensore); Giacomo Buda, Innocentini Filippo (centrocampisti); Filippo Bacchielli e Emanuele Roselli (attaccanti).

Per quanto riguarda le amichevoli, il 24 agosto col Montecalvo, il 28 contro la Berretti del Rimini Calcio, il 31 col Vismara (se il giorno 1 settembre non c’è l’impegno di Coppa Italia). Tutti e tre gli impegni allo stadio Magi di Gabicce in orari da definire.

PORTIERI: Celato Nicolò, Tommaso Bulzinetti.

DIFENSORI: Ciamaglia Daniele, Costa Lorenzo, Freducci Paolo, Fulvi Giacomo, Oliva Antonio, Passeri Andrea, Sabattini Alberto, Tardini, Cristian.

CENTROCAMPISTI: Bastianoni Federico, Buda Giacomo, Della Chiara Lorenzo, Galli Filippo, Grandicelli Luca, Granci Mattia, Grassi Andrea, Innocentini Filippo, Magi Andrea, Marcolini Martin, Pedini Federico, Vaierani Davide.

ATTACCANTI: Bacchielli Filippo, Carburi Lorenzo, Fabbri Matteo, Mboup Moustapha, Roselli Manuel, Veglio’ Francesco.

STAFF

Allenatore: Papini Mirco

Allenatore in seconda: Ciriaco Giampiero

Preparatore atletico: Molinari Manlio

Preparatore dei portieri: Andreoni Alessandro

Massaggiatore: Pennacchini Nicola

Direttore sportivo: Magi Gabriele