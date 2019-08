Fuochi e la musica di Matthew Lee per il ferragosto della Regina

Serata di musica e fuochi d’artificio per il Ferragosto cattolichino. Il pianista di fama internazionale Matthew Lee torna dopo un anno in Romagna con il suo tour “Rock’n’Roll Sun”. L’evento gratuito si svolgerà giovedì 15 agosto in Piazza I° Maggio dalle 21,30. Con il pianista sul palco saliranno e si esibiranno Frank Carrera (chitarra), Alessandro Infusini (basso elettrico) e Matteo Pierpaoli (batteria). A conclusione del concerto, alle 23.30, i fuochi artificiali nella spiaggia antistante la piazza. Grazie alla posizione centrale, lo spettacolo pirotecnico curato dall’Amministrazione cattolichina sarà visibile sia dagli alberghi di levante che da quelli di ponente.

“Siamo pronti a vivere un ferragosto entusiasmante, ricco di sana allegria. L’Amministrazione Comunale – spiega il Sindaco Mariano Gennari – invita cittadini e turisti a questo appuntamento, tra i più suggestivi di tutta l’estate, anche come riconoscimento per quanti scelgono di trascorre le proprie vacanze a Cattolica”.