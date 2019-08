Fugge a folle velocità tra le vie di Riccione, poi prende a calci e pugni i carabinieri

Ha ignorato l’alt dei militari del Radiomobile di Riccione temendo di essere sottoposto all’etilometro. Poi, dopo un’inutile fuga, ha aggredito con calci e pugni i carabinieri. Un 27enne residente nelle Perla Verde è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ieri notte una pattuglia appostata in corso Vittorio Emanuele ha invitato il giovane ad accostare la propria vettura, una Mercedes, per un controllo di routine, ma anziché fermarsi ha accelerato ed è fuggito, rischiando sia la collisione con altre vetture, sia di investire dei pedoni.

Il breve inseguimento è terminato in via Sardegna: sbarrata la strada al fuggitivo, i militari gli hanno ordinato di scendere dall’auto. Durante l’identificazione, però, il 27enne si è fatto sempre più aggressivo fino a quando ha colpito un militare con calci e pugni. I colleghi del carabiniere ferito l’hanno prontamente bloccato, arrestato e trasferito nella camera di sicurezza della caserma, in attesa del processo per direttissima.