FIP 3x3 Rimini Challenger: Vince Novi Sad, come da pronostico

Previsioni rispettate a Rimini nel FIP 3×3 Challenger: in finale Novi Sad (Serbia), probabilmente la squadra più forte del circuito World Tour, ha battuto Princeton (USA) 20-17 sul campo appositamente allestito in Piazza Fellini. Sia Novi Sad sia Princeton, inoltre, raggiungendo la finale, si sono qualificate per il Master di Debrecen (Ungheria) del 27-28 agosto.

Il FIP 3×3 Rimini Challenger è uno dei 28 Tornei che vengono giocati in tutto il mondo nel 2019 come qualificazione agli undici Tornei Master che a loro volta, in base al ranking maturato, permettono la partecipazione alla Finale del FIBA 3×3 World Tour che quest’anno si terrà a Utsunomiya (Giappone) dal 2 al 3 novembre. Il World Tour 3×3 è riservato a squadre professionistiche maschili di tutto il mondo.

Il FIP 3×3 Rimini Challenger è stato co-organizzato dalla FIP e da Master Group Sport, advisor della Federazione Italiana Pallacanestro con il patrocinio del Comune di Rimini. Novi Sad, campione del circuito World Tour 2018, vice campione 2017, era la favorita del Torneo, cosa che ha rispettato con cinque vittorie di fila e con Dusan Bulut, MVP del World Tour 2018, nominato miglior giocatore del Challenger di Rimini. Novi Sad ha imposto il proprio gioco nell’ultimo minuto di gioco, quando ha aumentato l’intesità difensiva e con quattro punti di Bulut (su undici in totale) e uno di Marko Savic ha creato il break decisivo per vincere la gara.

È stata decisamente una festa dello sport con squadre di alto livello come Princeton, NY Harlem e Zemun, rispettivamente seconda, terza e quarta alla fine del Challenger, e sesta, settima e nona nel ranking mondiale.

Sky Sport 24 si è collegato in diretta con il Challenger e realizzerà e trasmetterà sui canali di Sky Sport un magazine dedicato all’evento che sarà anche disponibile on demand.

Questi i risultati delle gare dai Quarti alle Finale del FIP 3×3 Rimini Challenger del 20 agosto

Quarti di Finale

Novi Sad-Monaco 21-13; Zemun-Sao Paulo 16-14

NY Harlem-Gagarin 21-14; Princeton-Ulaanbaatar 19-10

Semifinali

Novi Sad-Zemun 21-16; NY Harlem-Princeton 18-21

Finale

Novi Sad-Princeton 20-17

Ufficio Stampa FIP