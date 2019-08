Fiamme all’interno dell’ex discoteca Yellow Factory, al Marano. Ieri pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in via Manfroni per spegnere quattro focolai accesi, con tutta probabilità, da alcuni sbandati che si erano rifugiati all’interno. Dentro il locale, invaso completamente dal fumo, i pompieri con l’ausilio di una termocamera per escludere la presenza di persone, hanno rinvenuto alcuni bivacchi di fortuna.

L’incendio, per fortuna non di vaste proporzioni, non ha causato danni alla struttura, bonificata con un motoventilatore per l’evacuazione dei fumi creati dalla combustione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Riccione e la polizia Locale