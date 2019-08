Ex cinema Astoria: in attesa dei lavori, zona ancora fatiscente

Proprio la scorsa settimana l’amministrazione comunale di Rimini ha annunciato il secondo stralcio di lavori per l’ex Cinema Astoria. Una prima serie di interventi erano stati invece effettuati nel 2018. Oggi siamo andati a fare un giro in zona per vedere in che stato si trovano lo stabile e l’area circostante

Nonostante una prima fase di lavori sia già stata realizzata lo scorso anno e una seconda da 350mila euro sia in affidamento entro il 2019, l’ex cinema Astoria e l’area adiacente alla struttura sono ancora ben lontani dall’antico decoro.





Nei mesi scorsi alcuni residenti hanno segnalato anche la caduta a terra di parte della copertura del tetto.

Il tutto nel mezzo del popoloso V Peep, a due passi da un distaccamento della polizia municipale (sotto lo stesso porticato) e da strutture scolastiche e accanto a negozi e attività. Recentemente il comune è dovuto anche intervenire d'urgenza per "l'impermeabilizzazione della soletta a copertura della cabina Enel" che aveva subito danni a causa delle piogge. Esattamente un anno fa, l'amministrazione annunciava il completamento delle opere strutturali e impiantistiche del foyer del cinema, dei camminamenti e dello spazio esterno della struttura. Nonché la revisione dei soffitti e controsoffitti e delle pavimentazioni del ballatoio al piano superiore.