Esperienza positiva per Castiglioni e Garbarino alla World Challenger Cup in Romania

Dal 23 al 25 agosto, la Federazione Sammarinese Ginnastica ha partecipato alla World Challenger Cup nella città di Cluj-Napoca, Romania con la delegazione composta dal Giudice Internazionale Federica Protti, il tecnico Monica Leardini e le due ginnaste senior Lucia Castiglioni e Monica Garbarino.

Venerdì le due ginnaste sammarinesi sono scese in pedana con gli esercizi al cerchio e alla palla. Monica ha rotto il ghiaccio con l’esercizio al cerchio ma è con l’esecuzione alla palla che ha realizzato una performance più precisa guadagnando un buon punteggio. La gara è proseguita con le qualificazioni di Lucia che con un ottimo esercizio al cerchio e uno splendida esecuzione alla palla ha ottenuto i miglior punteggi della sua carriera sulle pedane Internazionali.

Sabato, secondo giorno di qualificazioni, Monica è scesa in pedana con clavette e nastro concludendo la gara più decisa e convinta. Lucia, anche lei in pedana con nastro e clavette, ha commesso qualche imprecisione che non le hanno permesso di tenere alto il livello della competizione come il giorno precedente.

Tante soddisfazioni per le queste ginnaste che continuano a conquistare esperienze internazionali con evidenti miglioramenti tecnici e di crescita personale al cospetto delle rivali più forti provenienti da tutto il mondo. Ora le ginnaste Senior della FSG continueranno ad allenarsi in vista del Campionato del Mondo di Baku che si terrà dal 16 al 22 Settembre in Azerbaijan.