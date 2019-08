Enrico Benedetti e Giulia Zeppilli campioni del Duro Trail

Nel 2º Eco Trail di Mercatino Conca, una giostra di 19 chilometri ricavata nella natura selvaggia dell’alta Valconca, si impongono Marco Oppioli e Federica Moroni mentre nella classifica finale del Campionato Duro Trail, dopo quattro avvincenti tappe, conquistano il successo Enrico Benedetti e Giulia Zeppilli.

Il riminese Marco Oppioli, nella 4^ tappa del Duro Trail, con una gara solitaria è piombato sul filo di lana in 1h 30′ 11″ precedendo il compagno di squadra del Golden Club Rimini Enrico Benedetti giunto in 1h 36′ 58” e Stefano Chierici dell’Avis Forlì (il vincitore della scorsa edizione) in 1h 37′ 09”.

Nella gara femminile Federica Moroni del Golden Club Rimini, Campionessa Italiana della 50 e della 100 km, trionfa con una galoppata solitaria 1h 44′ 09″ (8ª assoluta) e precedendo Annamaria Masetti ASD Centro Storico Pesaro in 2h 02’35” e la titana Susi Bollini del GPA San Marino in 2h 17′ 40”.

Nella classifica finale del Duro Trail si sono affermati con grande determinazione Enrico Benedetti e Giulia Zeppilli dopo 4 avvincenti prove che hanno fatto tappa a Rimini il 26 maggio con la 4^ Green Race e il 2 giugno con 1° Eco Trail del Tricolore, Bagno di Romagna l’8 giugno con il 1° Trofeo Bagno in Wellness Trail e sabato 17 agosto a Mercatino Conca.

Le premiazioni finali del Calendario Duro Trail si svolgeranno sabato 14 settembre a Rimini nell’ambito della 3^ Run Together Sunset nella splendida location del Marina di Rimini.