Elia Simonetti vince il GP per i 45 anni de Le Siepi

Arioldi, Bologni e Casadei junior e senior, Chiaudani, Govoni, Moyersoen, Ciriesi, Turchetto, Checchi, Arrighi, Baroni, Carraro, Pomponi, Spinelli, Triarico, Gerardi. Capita solo nelle grandi occasioni che un tale numero di fuoriclasse di ieri, di oggi e di domani si trovino a gareggiare tutti assieme.

È successo nel week end a Cervia, nel concorso ippico Nazionale di salto ostacoli a ‘6 stelle’ organizzato per celebrare il 45esimo compleanno delle Siepi. Ça va sans dire che lo spettacolo per il pubblico è stato entusiasmante e il livello tecnico espresso, altissimo.

Il primo binomio a mettersi in luce, aggiudicandosi la categoria 140 di venerdì, è stato quello formato da Nico Lupino e Fabalia. Alla loro spalle, secondi per un soffio, Roberto Turchetto e Andretti S, mentre in terza posizione si sono classificati Fabio Brotto e Vaniglia delle Roane.

Sabato la C140 ha visto la firma di Natale Chiaudani e Athinia, davanti a Fabio Brotto, secondo con Vaniglia delle Roane, e Gaia Moretti terza su Beach Girl Vh Koekoekshof Z. Sempre sabato, in serata, si è tenuta la festa con cena e dj set per il compleanno delle Siepi, il cui ricavato è andato alla associazione benefica Mensa amica di Cervia.

Tornando allo sport, il momento clou del concorso è arrivato domenica con il Gran Premio 45 anni delle Siepi, chef de piste Uliano Vezzani e 57 binomi al via. A firmare la gara più prestigiosa e impegnativa del week end sono stati Elia Simonetti e Kentucky Vh Neerhof Z (1/0 ; 52,19), davanti al fuoriclasse modenese Gianni Govoni, secondo in sella a Lucaine (4/0; 41,84), e Fabio Brotto, terzo su Vaniglia delle Roane (0/4; 44,81).

La stagione agonistica de Le Siepi prosegue già il prossimo fine settimana con un Nazionale a ‘5 stelle’ e altri cinque sono in calendario tra settembre, ottobre e novembre. Alla fine di novembre poi sarà la volta della Coppa delle Regioni e i Trofei giovanili di dressage.

Per le classifiche complete si può consultare il sito: www.lesiepicervia.it