Educazione stradale ai bimbi del centro estivo

La Polizia Locale di Rimini ospite del centro estivo della parrocco “Santa Maria a Mare” di Viserba per un’attività di educazione stradale per i bambini. Due agenti del Distaccamento di Viserba e alcuni educatori hanno incontrato una trentina di bimbi e hanno proposto un percorso di formazione sulla sicurezza di muoversi a piedi, sul riconoscere i percorsi pedonali protetti e tutta la segnaletica stradale riferita al pedone. Un laboratorio, svoltosi sia in aula che sul ‘campo’, con un’uscita in strada di tutto il gruppo. Nelle lezioni in aula i bambini sono diventati piccoli agenti e, indossando i berretti e impugnando la ‘paletta’, hanno imparato le segnalazioni manuali degli agenti del traffico.

Durante i mesi invernali le attività di educzione stradale hanno coinvolto 17 scuole primarie del territorio, per un totale di oltre 2000 studenti.