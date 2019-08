Ecco il calendario dell'Omag Consolini

Contrariamente a quanto annunciato, sono stati diramati oggi, mercoledì 7 agosto, i Calendari dei Campionati di Serie A Femminile per la stagione 2019-20.

Ecco il calendario della serie A2 – girone A, che vede ai nastri di partenza l’Omag Consolini San Giovanni in Marignano:

1^ GIORNATA

Andata 6 ottobre – Ritorno 1 dicembre

Itas Città Fiera Martignacco – Volley Soverato

Canovi Coperture Sassuolo – Omag S.G. Marignano

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Exacer Montale

Cda Talmassons – Cuore di Mamma Cutrofiano

Volley Hermaea Olbia – Club Italia Crai

2^ GIORNATA

Andata 13 ottobre – Ritorno 8 dicembre

Club Italia Crai – Canovi Coperture Sassuolo

Omag S.G. Marignano – Cda Talmassons

Volley Soverato – Volley Hermaea Olbia

Cuore di Mamma Cutrofiano – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Exacer Montale – Itas Città Fiera Martignacco

3^ GIORNATA

Andata 20 ottobre – Ritorno 15 dicembre

Itas Città Fiera Martignacco – Volley Hermaea Olbia

Canovi Coperture Sassuolo – Volley Soverato

Cuore di Mamma Cutrofiano – Club Italia Crai

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Omag S.G. Marignano

Cda Talmassons – Exacer Montale

4^ GIORNATA

Andata 27 ottobre – Ritorno 22 dicembre

Club Italia Crai – Cda Talmassons

Omag S.G. Marignano – Exacer Montale

Volley Soverato – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Itas Città Fiera Martignacco – Cuore di Mamma Cutrofiano

Volley Hermaea Olbia – Canovi Coperture Sassuolo

5^ GIORNATA

Andata 31 ottobre – Ritorno 26 dicembre

Club Italia Crai – Omag S.G. Marignano

Cuore di Mamma Cutrofiano – Volley Soverato

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Volley Hermaea Olbia

Cda Talmassons – Itas Città Fiera Martignacco

Exacer Montale – Canovi Coperture Sassuolo

6^ GIORNATA

Andata 3 novembre – Ritorno 29 dicembre

Volley Soverato – Club Italia Crai

Itas Città Fiera Martignacco – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Canovi Coperture Sassuolo – Cda Talmassons

Cuore di Mamma Cutrofiano – Omag S.G. Marignano

Volley Hermaea Olbia – Exacer Montale

7^ GIORNATA

Andata 10 novembre – Ritorno 5 gennaio

Omag S.G. Marignano – Volley Soverato

Canovi Coperture Sassuolo – Itas Città Fiera Martignacco

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Club Italia Crai

Cda Talmassons – Volley Hermaea Olbia

Exacer Montale – Cuore di Mamma Cutrofiano

8^ GIORNATA

Andata 17 novembre – Ritorno 12 gennaio

Club Italia Crai – Exacer Montale

Omag S.G. Marignano – Itas Città Fiera Martignacco

Volley Soverato – Cda Talmassons

Cuore di Mamma Cutrofiano – Volley Hermaea Olbia

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Canovi Coperture Sassuolo

9^ GIORNATA

Andata 24 novembre – Ritorno 19 gennaio

Itas Città Fiera Martignacco – Club Italia Crai

Canovi Coperture Sassuolo – Cuore di Mamma Cutrofiano

Cda Talmassons – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Exacer Montale – Volley Soverato

Volley Hermaea Olbia – Omag S.G. Marignano

Al Campionato di Serie A2 partecipano 20 squadre, divise in due gironi da 10, Girone A e Girone B. Nella prima fase, denominata Regular Season, le formazioni si affrontano in incontri di andata e ritorno per 18 giornate complessive. Al termine della Regular Season, le migliori 5 formazioni di ogni girone si qualificano alla Pool Promozione, mentre le restanti 5 squadre di ogni girone sono raggruppate nella Pool Salvezza. In questa seconda fase ogni team affronta solo le squadre non già incontrate nella Regular Season, in gare di andata e ritorno per ulteriori 10 giornate, mantenendo tutti i punti conquistati nella Regular Season.

Al termine della seconda fase, la prima classificata della Pool Promozione è promossa in A1. Le squadre dalla 2^ alla 8^ posizione della Pool Promozione più la 1^ classificata della Pool Salvezza disputano i Play Off Promozione con la seguente formula: i quarti di finale si disputano su gare di andata e ritorno ed eventuale Golden Set (da disputarsi nel caso in cui le due squadre abbiano ottenuto lo stesso numero di punti, considerando che il 3-0 e il 3-1 assegnano 3 punti a chi vince e 0 a chi perde e il 3-2 assegna 2 punti a chi vince e 1 a chi perde) secondo accoppiamenti 2^ vs 1^ Pool Salvezza, 3^ vs 8^, 4^ vs 7^ e 5^ vs 6^, mentre semifinali e finale al meglio delle tre partite, con Gara-1 e l’eventuale spareggio sul campo della migliore classificata.

Le ultime tre classificate della Pool Salvezza retrocedono in B1, mentre le formazioni dalla 4^ alla 7^ posizione della Pool Salvezza disputano un Play Out: le perdenti delle sfide 4^ vs 7^ e 5^ vs 6^, al meglio delle tre gare, retrocedono in B1.

Date: inizio domenica 6 ottobre – fine domenica 17 maggio.

Orario di gioco: domenica e festivi ore 17.00, turni infrasettimanali non festivi ore 20.30.

Coppa Italia Serie A2

Alla Coppa Italia di Serie A2 si qualificano le prime 4 squadre del Girone A e le prime 4 squadre del Girone B al termine della Regular Season. Tali 8 formazioni si affrontano su due turni a eliminazione diretta prima della finale, che sarà disputata contestualmente alla finale della Coppa Italia di Serie A1. I quarti di finale si disputeranno secondo accoppiamenti: 1^ Gir. A vs 4^ Gir. B, 2^ Gir. A vs 3^ Gir. B, 2^ Gir. B vs 3^ Gir. A, 1^ Gir. B vs 4^ Gir. A. Le vincenti si qualificheranno alle semifinali, sempre da disputarsi su gara unica e in casa delle migliori classificate al termine della Regular Season.

Date:

Quarti di finale: mercoledì 22 gennaio

Semifinali: domenica 26 gennaio

Finale: domenica 2 febbraio