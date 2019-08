Drudi Performance, dalle moto al batti e corri

Il 2019, l’annata sportiva che si concluderà in questo mese di agosto con la finale contro la Fortitudo Bologna, ha rappresentato per il San Marino Baseball, tra le altre cose, la bella novità della collaborazione con Drudi Performance.

Aldo Drudi è un fuoriclasse del design e lo ha dimostrato ai massimi livelli sportivi nel mondo del motociclismo, col lavoro in MotoGp e accompagnando la crescita di tanti, tra cui un altro fuoriclasse come Valentino Rossi, con linee di caschi e livree sempre accattivanti e che hanno fatto la storia.

L’ingresso nel batti e corri nostrano non è stato banale, ma folgorante. Drudi Performance ha disegnato la nuova linea del San Marino Baseball per questa annata sportiva, con casacche da gioco, cappellini e tutto il materiale a ospitare il nuovo marchio e il design della scritta “San Marino”.

Non solo, perché in questo agosto è stato consegnato anche un nuovo speciale caschetto a capitan Simone Albanese prima di gara3 di semifinale col Nettuno City. Un partner di livello eccellente per un San Marino che da venerdì è impegnato nell’ultima sfida della stagione, quella per il titolo assoluto.