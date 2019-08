Dragaggio porto, i primi lavori al via entro novembre

La giunta comunale di Rimini ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il dragaggio dell’asta del porto canale. L’intervento si è reso necessario a causa dell’apporto di materiali fangosi e sabbiosi nell’area dell’imboccatura e nello sbocco a mare. Un accumulo che riduce la profondità dell’acqua e crea problemi di pescaggio per le imbarcazioni.

Il progetto prevede il dragaggio di circa 1.110 tonnellate di materiale, in particolare nell’area tra la Capitaneria di Porto e il giardino “Ragazzi del Parsifal”.

L’intervento segue quelli già realizzati lo scorso anno – che hanno interessato il porto canale tra l’imboccatura ed il faro – e quelli che saranno realizzati tra settembre e ottobre nell’area tra lo scalo di alaggio e la darsenetta del Club Nautico, lavori che consentiranno di riportare la quota dei fondali a circa -5 metri.

Il nuovo intervento, subordinato al finanziamento regionale, sarà svolto in due stralci da eseguirsi in due annualità, nel 2019 (con avvio entro novembre) e nel 2021. Il costo complessivo dell’intervento è stimato in 200.000 euro.