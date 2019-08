Dopo una stagione Alimi lascia il Rimini

Il Rimini FC ha risolto oggi il prestito con l’Atalanta relativo a Isnik Alimi, centrocampista classe 94. Il calciatore ha fatto dunque ritorno alla società di appartenenza. Alimi era arrivato a Rimini nell’estate 2018. Suo, nel ritorno play-out con la Virtus Verona, il gol del 2-0 che ha messo il sigillo alla permanenza tra i “Pro” della maglia a scacchi. A metà luglio il suo prestito era stato prolungato dall’ex DS Cangini, poi i piani sono cambiati.

Dalla società biancorossa “A “Niku” il grazie per la professionalità dimostrata durante la permanenza in biancorosso e i migliori auguri per il prosieguo della carriera”.