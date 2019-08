Dimissioni Ravanelli. Sindaco Vicenza: ora confronto con Rimini

Anche il sindaco di Vicenzsa Francesco Rucco si dice sorpreso dsalle dimissioni dell’amministratore delegato di IEG Ugo Ravanelli, e chiede che si apra ora il confronto con Rimini per identificare una nuova figura.

“Abbiamo appreso la notizia delle dimissioni con sorpresa e colgo l’occasione per ringraziare l’amministratore delegato di IEG Ugo Ravanelli per gli ottimi risultati conseguiti, tra l’altro resi noti proprio in questi giorni. Per la sua successione è quantomeno necessario individuare un professionista con grande esperienza in campo fieristico, che sia in grado di far proseguire questo trend positivo. Credo sia doveroso un confronto con Rimini per individuare unla valida figura che garantisca un futuro positivo per l’ente e per questo motivo chiederò un incontro entro breve”