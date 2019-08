Denunciati due pataccari nell'area di servizio

Due pataccari sono finiti nella rete della Polizia Stradale riminese impegnata in uno specifico controllo delle aree di sosta autostradali. Lunedì mattina, alle 6.30, nell’area di servizio Rubicone Est gli agenti hanno fermato un 54enne e un 51enne napoletani trovati in possesso di un computer portatile hp e di un tablet marca samsung che proponevano in vendita a prezzi irrisori.

Ai malcapitati acquirenti i cosidetti “pacchi”, valigette compatibili per la custodia degli oggetti mostrati ma con all’interno bottigliette d’acqua e cartone compresso.

Gli operatori hanno sequestrato il computer portatile ed il tablet nonche’ le custodie contenente materiale per rendere simile il peso di quello che l’acquirente é convinto di acquistare ma con la cerniera convenientemente bloccata da rendere difficoltosa la verifica del contenuto. I due napoletani sono stati denunciati poiché inottemperanti al foglio di via del questore di rimini e segnalati all’autorità amministrativa per l’attività di vendita abusiva. Controlli di questo tipo, assicura la Polizia Stradale, proseguiranno per tutta l’estate.