Dennis Spircu trionfa a Viserba, Talita Giardi in evidenza ai Campionati Italiani

Non solo San Marino Junior Cup. Mentre sui campi in terra battuta del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo andavano in scena la sfide dei tornei Under 16 e Under 14 del torneo firmato Tennis Europe, le giovani leve della Scuola Federale Tennis di San Marino si sono fatte valere fuori Repubblica.

Talita Giardi ha affrontato a testa alta i Campionati italiani Under 11 a Serramazzoni, uscendo si scena ai quarti di finale in singolo e spingendosi fino alla semifinale di doppio. La giovane tennista della Scuola Federale si è inoltre aggiudicata il pass per la prestigiosa Coppa Lambertenghi, che raduna le più forti Under 12 d’Italia, in programma a Milano dal 2 all’8 settembre.

Soddisfazioni anche per Dennis Spircu, che a Viserba si è aggiudicato la vittoria del torneo giovanile Under 10 superando in finale 6-2 6-1 Davide Alsini.