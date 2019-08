Ciclista riccionese perde la vita sul San Bartolo

Un ciclista 66enne di Riccione, Duilio Liggieri, ha perso la vita ieri mattina in sella alla sua bici da corsa sulla Panoramica del monte di San Bartolo, mentre era insieme a un compagno di corsa.

E’ stato l’altro ciclista a chiamare i soccorsi del 118, che sono arrivati in pochi minuti da Pesaro: per il ciclista però non c’era già più nulla da fare. Biclicletta e casco sono stati sequestrati da parte dell’autorità giudiziaria.

Liggieri era un fondista della società Melania.