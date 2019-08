Campionamenti Arpae, acque tutte promosse

Dopo i “turbolenti” controlli di inizio mese, il nuovo campionamento di Arpae svolto il 19 agosto sulle acque della costa emiliano-romagnola ha registrato qualità “eccellente” in tutte le acque analizzate. Si è trattato del decimo campionamento programmato delle acque marine di balneazione della Regione Emilia-Romagna: un’attività deliberata dalla Regione che prevede l’estensione del calendario nei primi mesi dell’anno.

Il bollettino del 19 agosto.

A inizio mese, un campionamento programmato svolto proprio in un momento in cui era in vigore il divieto di balneazione, con conseguente estensione dei divieti, controanalisi e un clamore mediatico che ha portato gli amministratori riminesi a chiedere di rivedere le modalità dei campionamenti programmati. Con la possibilità, ad esempio, di derogarli in caso di divieto già attivo