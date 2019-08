Buona la prima per gli eventi all'Abissinia

Folto pubblico ieri sera in piazzetta San Martino a Riccione per il primo appuntamento del calendario di eventi promosso da un gruppo di imprenditori di quella zona. Sul palco la compagnia del Ranocchio formata dai genitori delle scuole Maestro Pie, guidati da Romina Biasi, ha portato in scena Pinocchio.

In questa versione del celeberrimo libro di Collodi la storia è narrata coralmente. Dalla faticosa creazione del burattino al funerale del Grillo, dall’incontro con Mangiafuoco e Lucignolo all’interrogatorio del Gatto e della Volpe, dal Paese dei Balocchi all’abbraccio con Geppetto nella pancia della balena.

Il prossimo appuntamento in piazzetta sarà il 16 Agosto alle 21 con lo spettacolo teatrale di Carlo Tedeschi, “Senza Fili”, a cura della Compagnia del Lago. Anche questo rivolto ad un pubblico di grandi e piccini con oltre 40 artisti in scena tra mimo, danza, canto e circo.