"Bilancio Ama, nessuna pressione", pm chiede archiviazione per Botteghi

La procura della Repubblica di Roma ha chiesto l’archiviazione per l’inchiesta sulla presunta tentata concussione operata dal direttore generale del Campidoglio, Franco Giampaoletti, e altri due funzionari, tra i quali figura l’ex ragioniere capo Luigi Botteghi, dirigente di Palazzo Garampi prestato alla sindaca Virginia Raggi, affinché il collegio sindacale dell’Ama (la municipalizzata dei rifiuti) bocciasse il bilancio 2017. Per i pm, quindi, non ci fu “nessuna pressione illecita”.