Bellaria Comics, lunedì la serata finale

Serata finale per Bellaria Comics Festival. La rassegna ha vissuto di 6 spettacoli svolti tra Piazzale Perugia e Piazzale Santa Margherita mentre la serata finale è in programma alle 21 di lunedì in Piazzale Capitaneria di Porto. Sul palco il comico Beppe Braida a cui si aggiungeranno come ospiti Francesco Damiano e l’imitatore Leo Mas.

Presentazione affidata ad Andrea Prada con partecipazione del gruppo musicale Fosfena.

L’ingresso è gratuito.