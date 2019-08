Balneazione, coi rovesci tornano i divieti temporanei

Al termine di una settimana in cui la balneazione è stato il tema principale di dibattito, si torna da dove si era partiti: i divieti temporanei, quelli di 18 ore che scattano all’apertura degli sfioratori a mare. Venerdì sera sono scattati a Rimini nelle zone Torre Pedrera Brancona, La Turchia Viserbella, alla foce del Marecchia nord e sud, Rimini Ausa, Colonnella 1 e Colonnella 2 a Bellariva, Roncasso a Miramare (nessun divieto a Viserba, dove gli scarichi non sono più attivi). A Riccione divieto al Rio Asse, a Cattolica in viale Fiume.

La mappa della balneazione di Arpae.