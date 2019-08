Al voto subito. FdI raccoglie firme a Bellaria-Igea Marina

“Abbiamo lanciato una raccolta firme a livello nazionale per chiedere subito nuove elezioni e per dire no a governi contro la volontà popolare”. Anche a Bellaria-Igea Marina Fratelli d’Italia ha allestito un banchetto per raccogliere firme con cui chiedere di andare subito al voto. In spiaggia ieri mattina insieme a Nicola Missiani, responsabile cittadino di Fratelli d’Italia, l’On. Lucrezia Mantovani, deputato di Fratelli d’Italia, assieme all’ex Senatore Mario Mantovani. Sono state raccolte, spiegano i promotori, alcune centinaia di firme.

Spiega Missiani “È un vero onore poter contare sulla presenza dell’On. Lucrezia Mantovani, da sempre legata alla nostra città ed impegnata attivamente allo sviluppo di essa.”