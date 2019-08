Al via la stagione dei campioni di San Marino del Tre Penne

È iniziata ieri la stagione 2019/2020 del Tre Penne con la ripresa degli allenamenti sul campo sintetico di Montecchio.

Proprio su quello stesso impianto i biancazzurri si sono laureati Campioni di San Marino a maggio battendo la Fiorita; ora qualche interprete di quella vittoria è cambiato: alcuni hanno lasciato il club, come Marigliano, Santini e Calzolari; altri torneranno a gennaio come Palazzi, Cesarini e Gasperoni; mentre si sono aggiunti al gruppo nuovi ragazzi che porteranno qualità ed esperienza come Sorrentino, Semprini, Perrotta, Michael Battistini e Nanni.

A distanza di nemmeno venti giorni dall’ultimo impegno europeo in Europa League, la compagine di Città è pronta a ripartire. Ecco le dichiarazioni del tecnico Stefano Ceci. “Non vedevamo l’ora di iniziare di nuovo, nonostante ci fossimo lasciati poco tempo fa. Ho parlato singolarmente con tutti i ragazzi e in loro ho notato una grande voglia di riprendere, è un buon segnale”.

L’allenatore biancazzurro si sofferma sugli obiettivi stagionali. “Chiaramente vogliamo essere in lizza per la vittoria del Campionato, sarà importante rimanere sempre concentrati su tutti i fronti anche quello della Coppa e della Supercoppa nonostante le numerose defezioni che avremo. Ai ragazzi chiedo una maggiore responsabilità e un ulteriore impegno per la nuova annata”.

C’è stato spazio anche per le parole del ds Maurizio Di Giuli che ha dato un giudizio sulla campagna acquisti del Tre Penne. “Sono molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto, ci eravamo prefissati degli obiettivi che abbiamo raggiunto. Inoltre è importante ricordare che a Gennaio torneranno anche i tre nazionali che al momento stanno giocando in Italia, ovvero Palazzi, Cesarini e Gasperoni; per questo motivo mi sento di dire che non potevamo chiedere altro a questo mercato”.

A proposito dei traguardi per questa stagione si esprime così. “Concordo con quanto detto dall’allenatore, dobbiamo lottare su tutti e tre i fronti. Sarà ancora più difficile, ma noi lotteremo per confermarci”.

Infine un piccolo messaggio per Luca Ceccaroli, fresco vincitore del “Pallone di Cristallo”. “Sono molto felice per lui. Se lo meritava dopo una grande stagione. Parte di questo premio penso che vada condiviso con mister e compagni di squadra, che hanno saputo far tirare fuori tutte le sue enormi potenzialità”.

Per queste due settimane il Tre Penne si allenerà quattro volte (Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì), dalla prima settimana di settembre si passerà a a tre allenamenti il Lunedì, Mercoledì e Venerdì.

Matteo Pascucci

Ufficio stampa SP Tre Penne