Al Meeting una mostra racconta Sandra Sabbatini

Al 40° Meeting in corso fino a sabato alla fiera di Rimini c’è anche l’occasione di approfondire la conoscenza della venerabile riminese Sandra Sabattini. Una mostra racconta la sua vita dedicata agli emarginati, vissuta all’interno della comunità Papa Giovanni XXIII. Con panelli ed alcuni oggetti di Sandra viene ricostruita la sua vita donata a Dio, nel quotidiano servizio ai poveri vissuto nella comunità Papa Giovanni XXIII. Curatrice è la teologa Laila Lucci, autrice della biografia completa di Sandra.

Morta per un incidente a 23 anni il 2 maggio del 1984 la vita di Sandra unisce azione, contemplazione, amore per il creato. Dopo la sua scomparsa gli amici hanno uniti tanti foglietti, pezzi di carta in cui annotava pensieri e preghiere che oggi restano come prezioso testamento spirituale.