Accoltella un uomo fuori dalla pizzeria. Ricercato dai carabinieri

Un marignanese di 50 anni è stato accoltellato al fianco sinistro nella notte tra lunedì e martedì nel parcheggio di una pizzeria di San Giovanni in Marignano. L’aggressore è un albanese di 37 anni che si trovava a cena nello stesso locale del romagnolo. Tra i due sarebbe nato un diverbio per futili motivi che, supportato anche dall’abuso di alcol, è poi degenerato nel violento epilogo nel parcheggio del locale. Dopo aver sferrato i fendenti l’aggressore è fuggito mentre alcuni testimoni hanno chiamato i soccorsi del 118 e i carabinieri.

Il ferito, che sarebbe fuori pericolo, è stato trasportato all’ospedale Infermi di Rimini. I carabinieri hanno identificato l’albanese residente in un comune della Valconca, che però non è stato ancora rintracciato.