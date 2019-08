A Rimini Nord un consorzio per il turismo di qualità

A Rimini nord un altro turismo è possibile. E’ questo lo spirito dell’iniziativa lanciata da un gruppo di alberghi che, insieme a partner come il Garden Sporting Center, vuole proporre un’offerta di qualità e diversificata per l’area nord della città.

Nasce da un nucleo di tre alberghi di Rivabella – Hotel Baby, Rimini Suite Hotel e Hotel Gabbiano – il progetto che vuole lanciare a Rimini nord un’offerta che dice no alla politica dei prezzi al ribasso ma punta su eccellenza, sport e cultura del turismo. Una zona dove esperienze di servizi di qualità non mancano e che, anche in vista della cittadella dello sport prevista nei prossimi anni a monte della ferrovia, mira a intercettare nuovi target. La mission del Consorzio è quella di far provare esperienze di viaggio memorabili agli amanti della qualità, della cultura, della natura e del “bel vivere”.

Un’offerta, spiegano i prmotori, che vuole quindi intercettare un pubblico dotato di buona capacità di spesa, ma che naturalmente può presentare gli interessi più disparati e quindi in quest’ottica si lavorerà a partnership con soggetti in grado di ampliare l’offerta proposta.

Tra i partner figurano già il Bagno 10 Vatikaki, Emotion Bike, organizzatore di e-bike tour culturali, e il Garden Sporting Center. Attenzione anche a una comunicazione di qualità: ci sarà un team dedicato con diversi specialisti in tutti i settori del web e della comunicazione, compresa una casa di produzione video, sarà strutturata una rete commerciale che contatterà le agenzie e le aziende in-target con i servizi proposti.