A Misano il parcheggio si paga con la app

E’ attivo fino al 15 settembre nei parcheggi pubblici di Misano il nuovo sistema di pagamento di sosta tramite app “Smart Park”. Gli utenti potranno gestire i pagamenti in maniera semplice e veloce senza dover per forza recarsi ai parcometri. Sarà possibile prolungare il periodo di sosta direttamente dal proprio smartphone. Come opzione di pagamento – alternativa alla carta di credito – c’è anche l’accout paypal.

I parcheggi interessati sono:

1) Parcheggio Sole (ingresso via del Mare)

2) Ingresso Gabbiano (ingresso via del Mare)

3) Via Liguria

4) Parcheggio Via d’Azeglio

5) Parcheggio via del Giglio

Il comune ricorda anche che le tariffe nel Comune di Misano sono le più convenienti della riviera romagnola dove il costo orario è pari ad 1 euro e la giornata pari a 6 euro con tariffa minima di mezz’ora pari a 50 centesimi.

Il funzionamento

L’utente dovrà fotografare il QR Code al parcometro per scaricare l’app, inserire l’indirizzo e-mail e la targa del veicolo. L’utente poi dovrà comunicare l’ora prevista di inizio e fine sosta che potrà eventualmente essere prorogata in qualsiasi momento. Una e-mail confermerà del pagamento avvenuto.