A Cattolica lo scuolabus "spettrale" della Lego

Arriva sabato 17 e domenica 18 agosto in piazza Primo Maggio a Cattolica lo scuolabus che accompagnerà i più coraggiosi nel mondo spettrale di LEGO Hidden Side. Appuntamento dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 21. Si tratta dell’unico prodotto LEGO che unisce gioco fisico e realtà aumentata. L’ingresso è libero. Quella cattolichina è la seconda tappa italiana dopo Milano.

Ecco in cosa consiste

Tutto ha inizio quando due giovani Youtuber, Jack e Parker, scoprono che la loro città, Newbury, è infestata da fantasmi ed iniziano un’elettrizzante caccia per catturarli, riprendendo il tutto con i loro cellulari…ma in questa avventura avranno bisogno di aiuto…

Scegli il set che preferisci e utilizza gli iPad che saranno messi a disposizione per spalancare le porte del mondo nascosto all’interno del set LEGO per aiutare Jack e Parker a risolvere tutti i misteri della città di Newbury prima che sia troppo tardi. Ci saranno fantasmi da catturare e non solo.

Un’attrazione per bambini e famiglie.