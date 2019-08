40° Meeting. Gli incontri in diretta oggi su Icaro Tv

Giornata conclusiva oggi per il 40° Meeting per l’Amicizia trai Popoli di Rimini. Questi gli incontri che saranno trasmessi in diretta oggi su Icaro Tv (canale 91 del digitale terrestre):

Ore 11.30, Salone Intesa Sanpaolo B3

EUROPA: TRA VALORI DA RISCOPRIRE E NUOVE SFIDE DA AFFRONTARE Interviene David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo. Partecipano: Giovanni Bruno, Presidente Fondazione Banco Alimentare Onlus; Silvio Cattarina, Fondatore e Presidente Cooperativa Sociale L’Imprevisto; Pino Morandini, Vice Presidente vicario Movimento per la Vita. Introduce Bernhard Scholz, Presidente Cdo.

Ore 15, Salone Intesa Sanpaolo B3

I 50 ANNI DEL PRIMO SBARCO DELL’UOMO SULLA LUNA Roberto Battiston, Professore Ordinario di Fisica Sperimentale all’Università di Trento; Paolo Nespoli, Astronauta. Introduce Marco Bersanelli, Professore Ordinario di Fisica e Astrofisica all’Università degli Studi di Milano.