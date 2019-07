Volley: la nazionale maschile under 16 è tornata dalla Lousa Summer Cup

La nazionale maschile under 16 di pallavolo è tornata da Lousa, in Portogallo, dove dal 3 al 7 luglio ha affrontato la “Summer Cup“, un torneo internazionale con squadre provenienti dall’Italia, dalla Spagna, dalla Germania e, ovviamente, dal Portogallo.

“Lo scopo era far prendere confidenza ai ragazzi con i tornei internazionali.” – spiega il Commissario tecnico Stefano Mascetti – “Purtroppo siamo stati inseriti nella competizione under 19, per mancanza di squadre nella nostra categoria e questo ci è stato comunicato solo a 48 ore della partenza. Quindi, i ragazzi sapevano di dover affrontare squadre più attrezzate fisicamente e più avanti nelle conoscenze tecniche. Ovviamente il nostro obiettivo non è diventato vincere il torneo o quante più partite possibili ma lavorare sui nostri pregi e difetti confrontandoci con ragazzi più grandi. Devo dire che i miei giocatori sono stati bravi ad affrontare questa situazione e una partita l’abbiamo anche portata a casa. Partecipare ad altri tornei internazionali (purché contro pari età), è un’esperienza da ripetere se si vogliono formare, negli anni, giocatori in grado di onorare la maglia della nazionale maggiore”.

Questi erano i convocati: Manuel Broccoli, Lorenzo Pancotti, Samuele Bergantini, Pietro Alessandrini, Nicolas Venturi, Federico Sarti, Leonardo Deluigi (classe 2003); Andrius Morri, Lorenzo Fantini, Giacomo Maioli, Federico Tura (2004).