Piadyno torna alla Colonia Bolognese per insegnare ai bambini come si costruisce un aquilone. Domani dalle 17, l’Associazione Khantaros torna nella ex colonia marina di Miramare con un altro laboratorio creativo per bambini. Vola Vola Aquilone è il terzo laboratorio di Kantharos aps.

Proposto all’interno del programma RIUTILIZZASI COLONIA BOLOGNESE 2019 l’appuntamento, rivolto ai bambini, fa parte di una serie di attività di laboratorio che si stanno svolgendo nell’estate 2019. Khantaros insieme al dinosauro blu Piadyno saranno alla Colonia Bolognese fino al 28 agosto con tante proposte per andare insieme ai più piccoli alla scoperta della sabbia, del mare e di tutte le creature che vivono sopra e sotto di esso, imparando al contempo a prenderci cura di questo prezioso ambiente.

Ingresso libero, con iscrizione obbligatoria al numero 349 7116588

(per partecipare è obbligatoria la tessera soci – 5 euro – che può essere fatta al momento)

link: https://www.ilpalloncinorosso.it/riutilizzasi-la-bolognese/