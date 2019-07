Viabilità, Trc e trasporto pubblico. L'incontro tra Santi e Giorgetti

Proseguono gli incontri istituzionali in Provincia con gli amministratori dei Comuni dopo il voto del maggio scorso. A far visita al presidente Santi è stato oggi il sindaco di Bellaria-Igea Marina Filippo Giorgetti.

Nel corso dell’incontro il Presidente ha confermato gli impegni in tema di viabilità e in particolare quello per la soluzione dei problemi di sicurezza della SP13bis. Altro tema affrontato il Tpl e le implicazioni della prossima entrata in servizio di MetroMare (Trc).

In tema di trasporto pubblico, Santi ha assicurato collaborazione per la soluzione dell’annoso problema di Bellaria-Igea Marina, il cui territorio posto al confine con la Provincia di Forlì-Cesena sconta circa un chilometro di vuoto nella copertura della rete dei trasporti. La Provincia solleciterà Agenzia Mobilità Romagnola per la soluzione del problema.

. Nei giorni scorsi il sindaco di Bellaria era stato ospite della trasmissione di Icaro Fuori dall’Aula nel corso della quale era intervenuto anche sul tema viabilità e Tpl.