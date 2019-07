Via Tolemaide: 27 roulotte accampate da due settimane

Una situazione “scomoda e imbarazzante”. Così alcuni dipendenti della Dulca srl di via Tolemaide a Rimini Nord descrivono il disagio delle ultime due settimane. Il problema è la presenza di ben 27 roulotte con auto al seguito che occupano pressoché interamente il parcheggio. E poi ci sono anche sedie e tavoli, panni stesi, fuochi accesi per cucinare e quant’altro. E come se non bastasse vengono usati gli idranti della zona per prelevare l’acqua. Un centinaio di persone con anche molti minorenni presenti. Il tutto a ridosso di in un’area di transito di macchine e tir e quindi con notevole pericolosità. Una situazione di degrado che, denunciano i lavoratori della zona, crea disagi anche ai clienti costretti a parcheggiare nei campi per mancanza di spazio.

Una dipendente della Dulca ha anche inviato una lettera al sindaco e al comandante della Polizia Municipale per sollecitare una soluzione. L’intervento già effettuato dagli agenti sul posto, spiega, non ha infatti portato alcun risultato.