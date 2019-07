Via dei Cavalieri. Prosegue la protesta: soluzioni inadeguate

Prosegue la protesta dei residenti di via dei Cavalieri dopo la modifica della viabilità legata al cantiere per i sottoservizi di porta Galliana. Proprio ieri l’amministrazione aveva parlato di una situazione in miglioramento ma i residenti non sono d’accordo e parlano di “soluzioni inadeguate e superficiali”. I presidi della polizia municipale per impedire l’uso della ciclabile da parte delle moto “sono insufficienti – scrivono – e non possono garantire una presenza 24 ora su 24”.

Il video inviato dai residenti

Inoltre lamentano l’aumento dell’inquinamento legato alle perforazioni del manto stradale e all’incremento del traffico su una strada ritenuta inadatta dal punto di vista logistico (all’imbocco è larga due metri visti i restringimenti di cantiere). “Come cittadini e cittadine – si legge – ci stiamo organizzando per richiedere una verifica dei valori dell’inquinamento dell’aria ad Arpae.”

I residenti lamentano anche la “reticenza degli uffici preposti a rilasciare nomi dei responsabili del piano viabilità” e, come ulteriore disagio, anche l’allontanamento dei bidoni per il conferimento dei rifiuti (“difficili da raggiungere”).