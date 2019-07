Variante SS16, a settembre incontro a Roma. Croatti: offro passaggio a Gnassi

La segreteria del ministro Toninelli organizzerà per settembre un incontro a Roma al ministero delle infrastrutture e trasporti sulla variante alla Statale 16, bloccata dalla mancata proroga della Valutazione di Impatto Ambientale. Lo rende noto il senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti ricordando la promessa fatta qualche giorno fa a Cattolica dal ministro al sindaco Gnassi.

“Un incontro importante per la nostra città – prosegue il senatore –, occasione per fare il punto sulla situazione di alcuni progetti viari fondamentali per Rimini e per la provincia”.

Croatti annuncia anche che in questi giorni sarà nominata la commissione di gara per i lavori di realizzazione delle due rotatorie sulla SS16. “Dopodichè – aggiunge – una volta aggiudicata la gara, la stazione appaltante Aspi, potrà far partire i cantieri. Se non ci saranno ricorsi è ipotizzabile l’inizio dei lavori nei primi mesi del 2020”.

“Nei prossimi mesi – scrive Croatti – servirà mantenere alta l’attenzione su alcune opere importanti come la variante alla SS9 a Santa Giustina, o la nuova SS16, progetti questi in mano al ministero dell’ambiente. Ma anche su alcune proposte e progetti innovativi di medio-lungo periodo che sono allo studio del ministero dei trasporto e delle infrastrutture che potrebbero davvero rivoluzionare il nostro territorio e che auspico possano essere annunciate nelle prossime settimane”.

Il Senatore chiude con una battuta. “Anche del futuro della Riviera si parlerà dunque a settembre al ministero nell’incontro con il Sindaco di Rimini a cui volentieri offro un passaggio, garantendogli che non passeremo dal Brennero…”