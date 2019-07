Una calda estate per l'atletica sammarinese

Questa sarà un’estate particolarmente calda e intensa per i ragazzi e i tecnici della Federazione Sammarinese Atletica Leggera che affronteranno una serie di appuntamenti internazionali prima dell’autunno iridato dei Campionati del Mondo di Doha.

Si comincia la prossima settimana con le Universiadi di Napoli alle quali prenderanno parte Giulia Gasperoni e Melissa Michelotti, le due atlete biancazzurre faranno parte della delegazione sammarinese approntata dalla Associazione Sammarinese Universitaria Sportiva assieme ad altri sette giovani studenti.

La Svezia ospiterà un doppio appuntamento continentale, dall’11 al 14 luglio a Gavle si terranno infatti i Campionati Europei Under 23 mentre a Boras dal 18 al 21 luglio sarà la volta del Campionato Europeo Juniores. Tra gli Under 23 saranno in gara Beatrice Berti nei 400m ostacoli e Alessandro Gasperoni nei 400m, ad accompagnare i due atleti sarà Simone Savoretti.

A gareggiare nella categoria Juniores sarà invece Francesco Sansovini (100m) guidato da Massimo Piovaticci.

Il 10 agosto prenderà il via una vera e propria invasione biancazzurra alla pista d’atletica dello Stadio di Skopje, la squadra della Federazione Sammarinese Atletica Leggera che prenderà parte alla Coppa Europa di 3a categoria nella Capitale della Macedonia sarà infatti formata da quasi 30 atleti. La delegazione è in via di definizione ma è certa la partecipazione a quasi tutte le competizioni in programma.

Precedentemente alla Coppa Europa i sammarinesi della velocità saranno in gara alla competizione organizzata dalla Federazione Balcanica di atletica leggera dedicata alle staffette (Ezrun TUR, dal 27 al 29 luglio) mentre i primi giorni di settembre, la stessa federazione balcanica organizzerà i Campionati Indoor a Pravets (BUL).

Al termine dell’estate inizierà la marcia d’avvicinamento ai Mondiali di Doha che si terranno dal 27 settembre al 6 ottobre e ai quali i colori sammarinesi saranno difesi da un solo atleta.