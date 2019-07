Un weekend tra storia, natura e cartoon

Mare, mare, mare e… Il fine settimana offre tantissimi appuntamenti per rinfrescarsi un po’ e divertirsi anche in modo diverso dalla solita spiaggia. Ecco 5 eventi nella rubrica settimanale in collaborazione con Barbara Farkas da vivere insieme con i propri bambini.

1.

Cartoon Club compie 35 anni: fino a domenica 21 luglio il Festival internazionale del Cinema d’animazione, del fumetto e dei games porta tanti appuntamenti per tutte le età: proiezioni, incontri con gli autori, mostre, spettacoli e progetti speciali nei luoghi più suggestivi della città, con un’attenzione particolare al sociale.

Ecco due eventi particolari per il weekend. Sabato 20 luglio, alle 21.15, è in programma il concerto cult “Le sigle più belle dei cartoni animati”, con la più acclamata interprete di sigle di cartoon Cristina d’Avena.

Domenica 21 luglio l’ultima giornata sarà dedicata a Super@bility, con il workshop Favole per Irene, a cura di Marianna Balducci (alle 16 al Museo della Città), la presentazione del progetto InSegni Apprendi, piattaforma digitale per imparare la lingua dei segni con i cartoon (in collaborazione con l’associazione Papa Giovanni XXIII), e le proiezioni di “Tutti uguali tutti diversi”, cortometraggi animati sul tema della disabilità.

2.

Come tradizione via XX settembre, nella zona adiacente all’Arco d’Augusto di Rimini, si anima per la “Festa del Borgo San Giovanni” il 20 e 21 luglio con un ricco cartellone di eventi tra arte, musica, spettacoli e stand gastronomici con i sapori della tradizione romagnola.

Sabato 20 luglio è dedicato agli eventi per i più giovani con concerti e dj set di musica balcanica ed elettronica, mentre domenica 21 è più tradizionale con revival e disco music.

Non mancano gli appuntamenti con la storia a cura degli studiosi Alessandro Giovanardi e Michela Cesarini e poi mostre, danza, giochi per bambini e l’estrazione della Sesta Lotteria dei Commercianti. Infine, ma non per ultimo… un omaggio al re del Borgo: l’Arco d’Augusto si illuminerà di immenso e di luci, con un bellissimo spettacolo di video Mapping.

3.

Domenica 21 luglio, alle 15, a Pennabilli é in programma un’escursione per famiglie dal titolo “Storie di Rane, Gnomi e Montagne – A passeggio tra i Boschi”, perdendosi tra le storie dei suoi abitanti e ritrovandosi con i racconti fantastici delle Fiabe. Una giornata speciale in famiglia, per riscoprire natura e fantasia assieme ai propri piccoli.

Tutto il percorso escursionistico e le attività di educazione ambientale saranno accompagnate da una Guida Ambientale Escursionistica che vi aiuterà a capire, osservare e conoscere meglio tutto ciò che troveremo sui vostri passi. Poi sarà con voi Alessia Canducci.

Ritrovo al Museo Naturalistico di Pennabilli, poi alle 15.30 partenza per un trekking dedicato alle famiglie, in particolare ai bambini. Alle 17 arrivo allo stagno… Magia e Fiabe, poi alle 18 partenza per rientro.

Costi: adulti e bambini 5 euro. La prenotazione è obbligatoria: Arianna 328 7268745 (whatsapp), info@musss.it .

4.

Venerdì 19 e sabato 20 luglio lo “Sbarco dei Saraceni” torna ad animare il Porto Canale e la Borgata di Bellaria Igea Marina.

Si tratta di una rievocazione storica che ricorda i tempi in cui la città venne brutalmente invasa e saccheggiata dai turchi, attraverso un ricco programma di iniziative a tema pronte a divertire il pubblico di tutte le età.

Il festival, giunto alla sua XVII edizione è come ogni anno organizzato dal Comitato Borgata Vecchia e ha l’intento di ricordare i tempi delle invasioni subite da parte dei pirati Saraceni che si spingevano nelle loro razzie fino alle coste Adriatiche. Le guerre corsare durarono dal Cinquecento agli inizi dell’Ottocento e rappresentarono un costante pericolo per la popolazione di queste terre.

Il programma del Festival dei Saraceni 2019 ha in serbo tanti eventi che appassioneranno grandi e piccoli.

Il 19 luglio le imbarcazioni storiche a vela attraccano nel porto canale di Bellaria per far sbarcare i Saraceni. La sfilata in costumi d’epoca tocca lungomare e centro storico. Alle 23 prende il via la Festa Saracena con saltimbanchi, artisti di strada, trampolieri e spettacoli vari.

Il 20 luglio i più curiosi potranno assistere alle 11 al torneo sulla spiaggia di “Palla Turca” in attesa della sera, quando la corte degli artisti aprirà le sue porte al pubblico animata da mangia fuoco, musiche, danze e combattimenti di cavalieri. Alle 23 la festa culminerà con lo spettacolo di fuochi artificiali.

L’evento è totalmente ad ingresso gratuito.

5.

Dal 19 al 21 luglio torna al Teatro Aperto di Poggio Torriana, organizzata dalla Pro Loco Poggio Berni col patrocinio del Comune, la “Sagra della Fiorentina”.

La rassegna “Un Teatro per i Ragazzi” programmata al Teatro Aperto di Poggio Torriana ospita, venerdì 19 luglio alle ore 21.15, la compagnia Teatro Perdavvero con “I musicanti di Brema”, spettacolo con musica e canzoni dal vivo ispirato all’omonima favola dei Fratelli Grimm. La pièce è diretta e interpretata da Marco Cantori.

Sabato 20 luglio una serata speciale all’insegna della musica country e dello stile western americano. Tante canzoni da ascoltare e da ballare dei più importanti artisti country di ieri e di oggi. Domenica 21 luglio dalle 21 spettacolo di Ballerini “Giorgio e le Magiche Fruste”.

Durante tutta la festa dalle ore 19 funzioneranno stand gastronomici con specialità tipiche romagnole, domenica 21 stand aperti anche a mezzogiorno.

Biglietti: gratuito per bambini fino ai 10 anni; 5 euro per over 10 e adulti.

Per scoprire le altre iniziative del weekend dedicate ai bambini a Rimini e dintorni visita il sito bimbiarimini.it