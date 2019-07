Ufficiale: Vincenzo Silvestro è un giocatore del Rimini FC

Il Rimini F. C. rende noto – si legge in una nota – di aver raggiunto l’accordo, con l’Hellas Verona, per il passaggio in biancorosso del centrocampista classe ’98 Vincenzo Silvestro.

Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, ha esordito in Serie C nella stagione 2017-18 con il Pordenone, formazione con la quale ha collezionato 6 gettoni di presenza. Nello scorso campionato ha militato nel Mantova, in D, scendendo in campo in 34 occasioni e realizzando 2 reti.

Vincenzo Silvestro arriva in prestito dalla società scaligera sino al 30 giugno 2020.