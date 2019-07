Ufficiale: Simone Nanni e Luca Nacci sono due giocatori del Tre Penne

Continua a rinforzarsi il Tre Penne in vista dell’impegno in Europa League e per la prossima stagione: si aggregano al club di Città i giovanissimi Simone Nanni (classe 2000) e Luca Nacci (classe 2002).

La società lieta di annunciare – si legge in una nota – l’arrivo dei due giocatori che andranno a ringiovanire la rosa biancazzurra ed aiutarla numericamente per il tecnico Stefano Ceci.

Nanni ha militato nelle giovanili della Federazione Sammarinese e, dopo un periodo di stop causato da un infortunio al ginocchio, ha deciso di affrontare questa nuova esperienza con la maglia del Tre Penne.

Nacci, invece, dopo un primo periodo trascorso con il club di Città nella passata stagione, ora è stato integrato completamente al resto del gruppo e rimarrà per tutta l’annata.

Ufficio stampa SP Tre Penne

Matteo Pascucci