Ufficiale: Luca Zamparo è un giocatore del Rimini. Arriva anche Vincenzo Silvestro

Il Rimini ha scelto il suo bomber: è Luca Zamparo, nell’ultima stagione all’Audace Reggio. L’attaccante era in trattativa con la società biancorossa già da oltre un mese, ma si è dovuto aspettare il passaggio al Parma (con un contratto triennale), che lo girerà in prestito al Rimini.

LA NOTA DEL RIMINI FC

Il Rimini F. C. comunica di aver raggiunto l’accordo con il Parma Calcio per il passaggio in biancorosso di Luca Zamparo, attaccante classe ’94. Cresciuto nelle giovanili di Portogruaro e Triestina, proprio con la casacca alabardata ha debuttato in Serie C, nella stagione 2011-12, collezionando 4 gettoni di presenza.

Dopo una stagione e mezza nelle giovanili del Varese, nel gennaio 2014 è approdato alla Feralpi Salò in C formazione con la quale, in un anno e mezzo, è sceso in campo 12 volte realizzando 2 centri. In seguito due stagioni in D nella Varesina (29 presenze e 4 gol) e nel Borgosesia (30 partite e 18 reti). Nella stagione 2017-18 il ritorno in C, a Cuneo, con 35 presenze e 4 centri. Lo scorso campionato ha guidato l’attacco del Reggio Audace, in D, mettendo a segno 21 reti in 32 presenze.

Zamparo arriva a Rimini con la formula del prestito sino al 30 giugno 2020.

LE ALTRE TRATTATIVE

Questa mattina ha firmato anche l’esterno under ’98 Vincenzo Silvestro, nell’ultima stagione 36 presenze in campionato tra regular season e play off e tre in Coppa Italia con il Mantova. Il giocatore, a segno due volte e vera e propria rivelazione dei virgiliani nell’annata passata, arriva in prestito dal Verona. Sarà ufficializzato probabilmente oggi stesso.

Già certi di vestire il biancorosso il portiere Luca Gemello, che arriva dalla Primavera del Torino, ed il centrocampista under ex Casertana Luca Cigliano.

Nel mirino anche l’esterno offensivo classe 2000 Luca Petrungaro, cresciuto nelle giovanili della Roma e nell’ultima stagione compagno di squadra di Gemello nella Primavera del Torino.