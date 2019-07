Uffici di Prossimità. Sportelli anche a Riccione e in Valmarecchia

Ci sono anche Riccione e l’Unione della Valmarecchia tra i luoghi dove saranno aperte le sedi degli Uffici di prossimità: 22 in tutta l’Emilia-Romagna. L’iniziativa ha come obiettivo avvicinare la giustizia ai cittadini e dare il via a servizi digitali, grazie ai quali non sarà più necessario recarsi nei tribunali per pratiche riguardanti tutele, curatele e amministrazioni di sostegno. La Regione ha messo a disposizione oltre 2 milioni di euro, derivanti dal Programma operativo nazionale – Governance 2014-2020, per attivare fino a un massimo di 64 Uffici di prossimità.

“Un risultato in termini di partecipazione davvero importante– commenta l’assessora al Riordino istituzionale Emma Petitti-, che testimonia la sensibilità del nostro sistema di Autonomie locali, che ha compreso l’opportunità di avvicinare il sistema della Giustizia ai cittadini e, in particolar modo, alle fasce più deboli della popolazione. Dopo le necessarie interlocuzioni con il Ministero di Giustizia sul progetto finanziato dal Programma Governance, inizieremo la programmazione delle attività con queste prime amministrazioni. È intenzione della Regione, comunque, attivare il numero massimo degli sportelli finanziabili. Entro fine anno, procederemo con un nuovo invito rivolto a Comuni e Unioni a manifestare il proprio interesse a essere parte attiva in questa riorganizzazione dei servizi di giustizia su base territoriale”.