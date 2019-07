Ubriaco cade dal balcone. Trasportato al "Bufalini"

E’ tornato a casa talmente ubriaco da non riuscire quasi a reggersi in piedi. Così, quando è uscito sul terrazzo per sfuggire alle lamentele dei genitori che lo rimproveravano per la sua condotta, il giovane, un operaio 29enne di origine ucraina, ha perso l’equilibrio ed è caduto dal terzo piano di un’abitazione di Miramare. L’episodio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì scorsi.

Come riportato questa mattina dalla stampa locale, il ragazzo è stato subito soccorso dal 118, e viste le gravi condizione dovute ad un trauma cranico, è stato portato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena dove è ricoverato in prognosi riservata.

Dopo l’ambulanza sono arrivati sul posto i Carabinieri della stazione di Miramare per ricostruire la dinamica dell’incidente. I militari hanno ascoltato le testimonianze dei genitori, ancora sotto choc, e anche dei vicini.