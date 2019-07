Incidente mortale a Fiumicino di Savignano

Tragico incidente mortale nel tardo pomeriggio a Fiumicino di Savignano. Alle 17,45 su via Rubicone, all’altezza di una semi curva si sono scontrate un’automobile e una moto, che viaggiavano in direzioni opposte. Ad avere la peggio il motociclista rovinato a terra in modo violento dopo l’urto. Sul posto un’ambulanza e un’automedicalizzata, che purtroppo nulla hanno potuto per salvare la vita del ragazzo. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri. Intervenuti anche i vigili del fuoco