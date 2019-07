Torna l'estate ma con temperature miti. Il caldo dalla prossima settimana

Dopo le perturbazioni degli scorsi giorni, l’estate piano piano torna a farsi largo. Dalla prossima settimana potrebbe tornare anche il caldo.

Un debole campo di alta pressione – spiega Meteoroby – porta sull’Italia un deciso miglioramento, con condizioni di tempo prevalentemente soleggiato e con temperature in rialzo che pian piano torneranno nella norma. Caldo sopportabile quindi e pressione atmosferica in aumento anche se infiltrazioni di aria più fresca lungo i settori adriatici produrranno un pò d’instabilità, sotto forma di velature, qualche addensamento nuvoloso più consistente nel pomeriggio di giovedì e nelle ore centrali di venerdì, ma senza fenomeni di rilievo. Per il resto trascorreremo delle giornate in compagnia di un estate piena che farà sentire maggiormente i suoi effetti dalla giornata di domenica. Dalla prossima settimana tornerà anche il caldo.

Lungo le coste riminesi sono previsti valori massimi di temperatura contenuti al di sotto dei 30 gradi, una ventilazione disposta dai quadranti orientali a regime di brezza con locali rinforzi pomeridiani, ed un mare da quasi calmo a temporaneamente poco mosso.