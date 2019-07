Tempo di saldi. Si parte sabato 6 luglio

Al via sabato 6 luglio anche in Emilia-Romagna i saldi di fine stagione. Le stime di Federmoda e Ascom Confocommercio per il 2019 dicono che in media una famiglia spenderà poco meno di 230 euro negli oltre 11mila punti vendita interessati. Il volume di acquisti è stimato intorno ai 3,5 miliardi di euro.

Oltre a dare i numeri le associazioni di categoria esprimono anche preoccupazione per le scarse vendita della primavera, con l’auspicio che i saldi permettano di fare un po’ di cassa ai commercianti. “A primavera – spiega Marco Cremonini, presidente di Federazione Moda Italia Emilia Romagna – le vendite sono letteralmente saltate anche a causa di un pessimo andamento climatico, che hanno creato una condizione di forte difficoltà per le imprese”. Federmoda torna ad invocare “lo stato di calamità anche per il settore moda, fortemente condizionato dalla stagionalità“.