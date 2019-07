Talento, Divertimento e Mistero sabato 27

Montefiore Conca, sabato 27 luglio 2019, dalle ore 21.00

· Piazza della Libertà: La Corrida – dilettanti allo sbaraglio.

· Rocca Malatestiana: La Rocca degli Eterni Amanti.

Si annuncia un sabato sera ricco di emozioni quello di domani 27 luglio, a Montefiore Conca.

Sul palcoscenico di Piazza della libertà, a partire dalle 21.00, le esibizioni dei talenti de la Corrida – dilettanti allo sbaraglio, organizzata dal Rossella Manzo.

Come nella tradizione dello storico show, sarà il pubblico con il suo apprezzamento a decretare l’esibizione più coinvolgente della serata. Un appuntamento che riserverà sicuramente tanto divertimento e piacevoli sorprese. Per informazioni: (+39) 327 2235974.

Salendo tra le mura della Rocca Malatestiana, sempre con orario di inizio alle 21.00, Compagnia di Ricerca a accompagnerà in un viaggio speciale, dentro all’affascinante mondo del paranormale con “La Rocca degli Eterni Amanti”.

Uno sguardo diverso sugli spazi e le stanze della Rocca, che ha rivelato inaspettate sottili tracce, lasciate dai personaggi che un tempo l’hanno abitata. Costanza e Ormanno hanno fatto parte di questa storia e la loro appassionante vicenda, finita in tragedia, ha indirizzato di recente un gruppo di” ghosthunters” nelle ricerche che hanno dato risultati sorprendenti: volti e voci sono riaffiorati dal passato, ed è questa l’occasione per conoscerli.

Visite a numero chiuso, ingresso a pagamento. Per informazioni e prenotazioni: Tel 0541 980179 , Cell. 349 4449144

Per rimanere informati sui tutti gli eventi di Montefiore, è possibile consultare le pagine Facebook :

@montefioreconcacomune

@castellodimontefioreconcarn